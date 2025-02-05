СМИ: глава Бурятии поручил проверить министра после появления странного видео

Главa Бурятии Алексей Цыденов поручил провести служебную проверку в отношении министра транспорта республики Александpa Гогe, утверждает телерадиокомпания «Ариг Ус» . По данным СМИ, такое решение могло быть принято в том числе из-за публикации видео с дракой, на котором заметили похожего на чиновника мужчину.

Журналисты утверждают, что ранее по Telegram-каналам распространилось видео с нетрезвым мужчиной, похожим на министра Гоге. На кадрах человек, будучи пьяным, пытается ввязаться в потасовку около ресторана в Улан-Удэ.

По другой версии, проверить министра поручено из-за обысков, которые 4 февраля прошли в Минтрансе Бурятии, говорится в статье.

Власти пока не подтверждали проведение проверки в отношении министра транспорта. Официальных комментариев о возможной причастности Гоге к драке около улан-удинского ресторана не озвучивалось.