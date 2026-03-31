Смещение мозга и перелом ноги: модель из России разбилась на байке в Таиланде

Российская модель впала в кому после жесткой аварии на байке в Таиланде

В Таиланде 29-летняя модель из Орловской области РФ Екатерина Блинова попала в ДТП на байке. Она впала в кому, а лечение стоит более 1 млн рублей, сообщают в соцсетях друзья девушки.

Блинова больше шести месяцев живет на Пхукете. 28 марта она разбилась на байке. У нее травмирована голова с кровоизлиянием и смещением мозга, сломана нога.

Модель увезли в больницу, ей сделали трепанацию черепа и удалили гематому. После операции девушка по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Поскольку страховки у Блиновой не было, ее лечение вынуждены оплачивать родственники и друзья.

Мать девушки рассказала, что ей выставили счет почти на 1 млн рублей. Ежедневно за лечение в стационаре приходится платить по 130 тыс. рублей. У семьи нет средств на лечение, из-за чего приятели девушки начали собирать деньги в Сети.

Друзья Блиновой написали в соцсетях, что ей выставили медицинские счета на сумму 250 тыс. бат (619 тыс. рублей). Минимум нужно собрать 500 тыс. бат (1 238 090 рублей). Когда модель очнется, ей необходимо будет провести операцию на ноге, удалить сгусток крови в желудке. Также девушку ждет долгий процесс реабилитации.

