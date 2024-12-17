Смертельный груминг: в Екатеринбурге владелец собаки подал в суд на парикмахера

В Екатеринбурге на столе у девушки-грумера умер терьер

Хозяин умершего на столе девушки-грумера терьера в Екатеринбурге подал в суд на специалиста, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Принес документы и сказал: либо суд, либо 125 тысяч. Я думаю, что этот человек не захочет примириться, ему нужно больше, поэтому мы и пошли в суд», — заявила грумер Анастасия Захарченко.

По словам парикмахера, погибший пес не был новым клиентом, она уже работала с ними раньше и причиной смерти могло стать обострившееся из-за возраста и стресса заболевание.

Все произошло в начале декабря: грумер ушла убираться после стрижки собаки, услышала стук и увидела, что собака лежит без сознания. Она сразу отправилась в соседнюю ветеринарную клинику, но врачи не смогли спасти животное.

Однако, по словам хозяина терьера, заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что смерть наступила в результате падения собаки на голову или удара по голове чем-то тяжелым.

Пока сторонам не удалось прийти к мировому соглашению, хозяин продолжает требовать компенсацию в 225 тысяч рублей. Назначена судебно-ветеринарная экспертиза.