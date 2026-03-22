Смертельное ДТП на трассе М-8: иномарка врезалась в прицеп и грузовик

3 человека погибли в ДТП на трассе в Ярославской области

На 282 км трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области произошла дорожная авария, погибли три человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось в 02:00 в воскресенье.

Предварительно, мужчина 1966 года рождения за рулем Renault Duster ехал со стороны города Данилова в Ярославль. Он не справился с управлением и врезался в стоящий полуприцеп грузовика Volvo, после чего столкнулся со стоящим грузовым автомобилем МАN с полуприцепом.

В результате инцидента водитель и два пассажира легковой машины (женщина 1981 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается) от полученных травм скончались до приезда скорой помощи.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.