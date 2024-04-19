Смерть 39-летнего пациента в больнице Севастополя обросла уголовным делом

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СК возбудил дело после смерти пациента в больнице Севастополя

Уголовное дело возбуждено по факту смерти крымчанина в медучреждении Севастополя. Пациент скончался в возрасте 39 лет в больнице № 1 имени Н. И. Пирогова, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Родные покойного рассказали, что мужчина пришел в медучреждение с жалобами на здоровье, однако персонал долго проводил ему диагностику.

По итогу врачи не смогли оперативно обнаружить у мужчины инсульт. Крымчанину не оказали необходимую помощь, в результате чего он скончался.

После смерти мужчины его родственники обратились в Следком с просьбой проверить детали и обстоятельства случившегося.

Позже руководитель главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в больнице. Полные причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам СК.