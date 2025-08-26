Смерч заметили в окрестностях Перми

Смерч заметили во вторник днем в окрестностях Перми. Он двигался в направлении Бершети со стороны населенного пункта Кояново, сообщает URA.RU .

На опубликованных кадрах видно, как над лесным массивом из огромной тучи образовался смерч. При этом полностью сформироваться вихрь не успел.

По данным метеорологов, сегодня в регионе наблюдались благоприятные условия для формирования смерчей по модели прогнозирования погоды GFS. В связи с этим МЧС выпустило предупреждение о возможных сильных дождях, грозах и ветре с порывами до 20 м/с.

19 августа смерч повредил 112 зданий в Пермском крае. Из-за разгула стихии крыши над головой лишились 213 человек, в том числе 72 ребенка.