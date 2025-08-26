Смерч заметили в окрестностях Перми
Фото - © t.me/chp_59_perm
Смерч заметили во вторник днем в окрестностях Перми. Он двигался в направлении Бершети со стороны населенного пункта Кояново, сообщает URA.RU.
На опубликованных кадрах видно, как над лесным массивом из огромной тучи образовался смерч. При этом полностью сформироваться вихрь не успел.
По данным метеорологов, сегодня в регионе наблюдались благоприятные условия для формирования смерчей по модели прогнозирования погоды GFS. В связи с этим МЧС выпустило предупреждение о возможных сильных дождях, грозах и ветре с порывами до 20 м/с.
19 августа смерч повредил 112 зданий в Пермском крае. Из-за разгула стихии крыши над головой лишились 213 человек, в том числе 72 ребенка.