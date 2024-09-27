Смелая лиса на дороге в Кузбассе вызвала страх у местных жителей

Появление дерзкой и бесстрашной лисицы, периодически выходящей на трассу под Прокопьевском, вызвало серьезную тревогу среди местных жителей. Фотография животного, сделанная одним из автомобилистов, облетела социальные сети и вызвала оживленное обсуждение среди кузбассовцев, пишет «Сiбдепо» .

Как отмечает автор снимка, лиса слишком часто выходит на дорогу и совершенно не боится автомобилей и людей. По его мнению, такое поведение дикого животного может быть вызвано опасным заболеванием — бешенством.

Однако другие пользователи озвучили альтернативную версию. Они утверждают, что в этом районе регулярно видят двух лис, которые промышляют охотой на грызунов, а также получают подкормку от проезжающих водителей. Именно поэтому звери стали гораздо смелее и перестали бояться человека.

Ветеринары Кузбасса неоднократно предупреждали жителей региона, что необычно ласковое и бесстрашное поведение диких животных может быть сигналом о наличии у них бешенства. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать осторожность при встрече с подобными лисами и сообщать о них в соответствующие службы.