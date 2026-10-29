«Случайно проснулась, все тонет»: россияне показали затопленную виллу на Пхукете

Рано утром 29 октября российские туристы столкнулись с наводнением на Пхукете в округе Раваи. Россиянка с ником elzalash проснулась в 6:30 по непонятной причине и не узнала виллу, где находилась вместе с молодым человеком: во всех комнатах уровень воды был уже по колено. Соответствующие кадры туристы разместили в соцсетях.

«Я проснулась и не могу поверить, что я это вижу. Уровень воды — по розетки. То есть я сейчас встану, я даже не хочу туда вставать, я боюсь, там же могут быть какие-то животные. Абсолютно все вещи, все у нас плавает. Вода выше уровня унитаза. Я боюсь, надеюсь, у нас сохранилось что-то», — рассказала автор видео.

Россиянка отметила, что такая ситуация сложилась во всем округе. При этом ни у местных жителей, ни у хозяина виллы нет абсолютно никаких инструкций и алгоритма действий в подобной ситуации.

По словам девушки, пара лишилась большого количества вещей, в том числе приставки PlayStation и MacBook Apple — техника была подтоплена водой и неизвестно, сможет ли включиться после того, как просохнет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.