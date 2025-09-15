Слониха в ЮАР убила смотрителя, ухаживавшего за ней 19 лет

В заповеднике Хоэдспруит (ЮАР) слониха по кличке Лимпопо, рожденная в неволе в 2006 году, смертельно ранила своего многолетнего опекуна Исраэля Шамбиру, сообщает kp.ru .

Мужчина, посвятивший работе со слонами 29 лет, воспитывал ее с момента рождения и считался одним из самых опытных специалистов по поведению этих животных.

Трагедия разыгралась во время рутинной работы: после того как Лимпопо повалила дерево, Шамбира остался неподалеку под другим деревом, пока коллеги ушли за подмогой для расчистки территории. Внезапно слониха издала громкий трубный звук, после чего прижала смотрителя к стволу бивнями. Прибежавшие на крики работники заповедника не смогли его спасти — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Специалисты отмечают, что подобные случаи крайне редки при работе с животными, выросшими в неволе и привыкшими к людям.