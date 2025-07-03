Сломали руку: экс-учительницу жестко задержали в Рязани, перепутав с закладчицей

Рязанские сотрудники полиции перепутали бывшую учительницу Валентину В. с закладчицей и решили задержать ее, но переборщили, сломав женщине руку, сообщает «Осторожно, новости» .

Все произошла в конце мая: когда пенсионерка сидела на коврике на природе и делала фото цветов, к ней подошел мужчина «по гражданке» и попросил показать смартфон. Женщина не захотела давать телефон незнакомцу, тогда он заломил ей руки, кинул на землю и застегнул наручники. Результатом такого жесткого задержания стали перелом плеча, разрыв сухожилия и гематомы.

Валентина иронично назвала фотографирование цветов преступлением века. Если представительница слабого пола снимает цветы на телефон, то она, по мнению правоохранителей, точно закладчица. А в таком случае можно и пренебречь должностными обязанностями: не показывать удостоверение и не представляться, особенно тем, кто не надел форму и приехал на гражданском авто, негодует местная жительница.

«Она же наркоманка, раз среди белого дня фотографирует цветы, а „наркоманы, они, знаете ли, очень шустрые, пока им будешь показывать удостоверение, они сбегут“ (слова в кавычках не мои, это цитата)», — рассказала пенсионерка.

Как заявили в местном МВД, 20 мая двое полицейских при проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на борьбу с оборотом наркотиков, заметили женщину, которая якобы подозрительно себя вела. Они спросили, чем она занимается, но та засобиралась восвояси, поэтому силовики ее задержали, надели на нее наручники и отвели к автомобилю. Позднее ее отпустили.

Сейчас ведется проверка действий правоохранителей. С момента произошедшей прошел месяц, но рука у Валентины все еще плохо работает.