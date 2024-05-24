Слесарь из Торжка снимал порно с 10-летней девочкой и выкладывал его в Сеть

В Тверской области правоохранители задержали 45-летнего слесаря водоканала по подозрению в съемке порнографического контента с участием несовершеннолетней, сообщает SHOT .

Житель Торжка в качестве актрисы фильмов для взрослых выбрал 10-летнюю девочку. Детское порно он начал распространять в интернете в мае.

Правоохранители обнаружили уголовно наказуемое кино, вышли на слесаря и пришли к нему с проверкой. У педофила изъяли 2 смартфона, ноутбук и флешку.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы, свою вину он отрицает.