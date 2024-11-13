Следы ведут к медикам: странную находку сделали на подмосковной детской площадке

«Осторожно, Москва»: женщина нашла пробирку с кровью на детской площадке в Лобне

Женщина прогуливалась с ребенком, когда увидела странную находку. Пробирка лежала прямо на территории детской площадки.

Местная жительница предположила, что пробирку с кровью могли потерять во время утилизации отходов работники местной женской консультации, которая расположена в соседнем подъезде.

Однако в медучреждении заявили, что такие отходы в общие мусорные баки они не утилизируют. Кроме того, там подчеркнули, что пробирка точно не принадлежит организации.

Женщина обратилась по номеру 112. Однако, по ее словам, на вызов оперативные службы не приехали.