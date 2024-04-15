Следствие просит отправить блогера Портнягина под домашний арест

Следствие попросило отправить под домашний арест по 10 июня блогера Дмитрия Портнягина, который стал фигурантом дела о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили в Тверском суде Москвы.

Материалы ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста уже поступили в суд. Бизнесмена подозревают в незаконном получении средств, но он в этом не признается.

Портнягин признал вину только в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей и уже полностью возместил этот ущерб. Следствие считает, что в период с 2018 по 2020 год бизнесмен вместе с супругой не только не платил налоги, но и перевел на счета третьих лиц более 91 млн рублей.

Ранее Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области. По предъявленным обвинениям ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.