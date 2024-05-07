Сбербанк сохранил ограничения на переводы после введения новых правил ЦБ

Несмотря на новый закон, Сбербанк позволяет своим клиентам переводить до 30 млн в месяц без комиссии только при соблюдении суточного лимита, из-за чего они не могут отправить свыше 2 млн рублей в день, сообщает РБК .

С 1 мая в стране действует закон, согласно которому отменяется комиссия на переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Данные требования распространяются на операции по номеру счета, по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении или личном кабинете.

Как пояснили в кредитной организации, в приложении «Сбербанк онлайн» долгое время действует лимит на все типы операций, он может быть 1 или 2 млн рублей в сутки. Указанные меры направлены на соблюдение требований российского закона и являются элементом системы минимизации некоторых рисков, в том числе и мошенничества.

Переводы более указанных лимитов клиент Сбербанка может делать через другие каналы.

Как подчеркнул представитель ЦБ РФ, Банк России будет следить за соблюдением организаций вступившего в силу закона. По нему банки не могут ограничивать клиентам переводы самому себе в пределах 30 млн рублей ежемесячно.