Следствие ходатайствует об аресте киргизов, обвиняемых в изнасиловании в Москве
Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых в изнасиловании девушек на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июля, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Двое жителей Киргизии под алкоголем убедившись, что две малознакомые им девушки спят и находятся в беспомощном состоянии, изнасиловании их в квартире на Проспекте Мира. Один из обвиняемых снимал все на камеру смартфона.
Мужчинам предъявили обвинение, их задержали.
По уголовному делу проведут ряд экспертиз.