Следствие ходатайствует об аресте киргизов, обвиняемых в изнасиловании в Москве

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых в изнасиловании девушек на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июля, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Двое жителей Киргизии под алкоголем убедившись, что две малознакомые им девушки спят и находятся в беспомощном состоянии, изнасиловании их в квартире на Проспекте Мира. Один из обвиняемых снимал все на камеру смартфона.

Мужчинам предъявили обвинение, их задержали.

По уголовному делу проведут ряд экспертиз.