Следственный комитет назвал возможную причину убийства Николая Онищенко

СК: поводом для убийства Онищенко мог быть конфликт из-за должности

В ведомстве считают, что мотивом для убийства, вероятно, послужил затяжной конфликт. В Telegram-канале СК 4 марта было объявлено о задержании преступника. Им оказался 45-летний горожанин.

По предварительной информации, полученной в ходе следственных мероприятий, он произвел выстрел из огнестрельного оружия в руководителя района, после чего пытался покончить с собой в личном автомобиле.

«Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — указано в официальном сообщении ведомства.

По информации источника издания «Известия», убийцей, предположительно, является его подчиненный, Анатолий Ф. Его состояние оценивается как критическое, и он находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.