Фото - © Следователи задержали подозреваемого по делу ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге/Следственный комитет РФ

сегодня в 22:21

По делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге задержан начальник колонны

По делу о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге задержан начальник автоколонны компании-перевозчика ООО «Такси», сообщили в пресс-службе Следкома России.

«На указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО „Такси“», — сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, водитель упавшего в реку автобуса нескольких дней не отдыхал должным образом.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.