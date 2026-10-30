Следователи выясняют причины аварии судна «Капитан Щербаков» у Камчатки

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Следователи начали проверку после поступления воды в машинное отделение приморского рефрижератора «Капитан Щербаков» в Авачинском заливе у Камчатки, сообщает vostokmedia.com .

Авария произошла вечером 29 октября у острова Старичков. Судно приморской компании ООО «Востокфлот» стояло на якоре. Морской спасательно-координационный центр Камчатки сообщил VL.ru, что вода в машинном отделении полностью обесточила рефрижератор. Откачать ее до конца пока не удается.

По данным судовладельца, на борту находятся 24 члена экипажа, они продолжают выполнять обязанности. Электричество дает аварийный дизель-генератор. Судно перевозило около 3 тысяч тонн замороженного кальмара и рыбы.

К рефрижератору подошел спасатель «Суворовец». Аварийное судно готовят к буксировке в Петропавловск-Камчатский.

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса РФ. Следователи устанавливают обстоятельства и причины повреждения судна. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

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