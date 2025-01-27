Следователи выясняют, почему иркутские школьники упали в обморок на линейке

Школьники из Иркутской области упали в обморок на торжественной линейке

Несколько учеников иркутской школы в понедельник упали в обморок во время торжественной линейки в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщает «Инфо24» со ссылкой на областной Следственный комитет.

Инцидент произошел в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области.

«Двое учащихся упали в обморок, еще несколько пожаловались на головокружение», — говорится в сообщении.

Сотрудники школы вызвали скорую помощь и полицию. Врачи осмотрели всех несовершеннолетних, на данный момент угрозы их жизни и здоровью нет.

Рабочая версия следствия — духота в школьном вестибюле, из-за чего ученикам стало плохо.

По некоторым данным, дети могли имитировать недомогание, чтобы пропустить школьные уроки. Слух о возможном распылении газового баллончика с неизвестным веществом не подтвердился.