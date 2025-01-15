Следователи поймали маньяка, убившего четырех девушек в Подмосковье
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Следственные органы установили личность подозреваемого в громких преступлениях начала 2000-х годов. Им оказался 50-летний мужчина из Новосибирской области, его задержали и предъявили обвинение в убийстве четырех девушек, совершенных в период его обучения в столичном регионе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.
Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Московской области ведет уголовное производство по статье 105 УК РФ. По версии правоохранителей, в 2002 году обвиняемый, будучи студентом одного из учебных заведений Подмосковья, совершил серию тяжких преступлений против девушек, включающих изнасилования с последующим убийством жертв.
В центральном парке Пушкина маньяк за один день совершил два жестоких нападения. Серия его преступлений включала также убийство перуанской студентки МГИК возле общежития в Химках. В Подольске жертвой преступника стала девушка, готовившаяся к поступлению в колледж — ее тело обнаружили в местном лесопарке. Преступник действовал по отработанной схеме: выслеживал жертв в ночное время, обездвиживал их, подвергал сексуальному насилию и затем лишал жизни.
Годами эти жестокие преступления оставались загадкой для правоохранительных органов. Прорыв произошел в середине 2024 года, когда объединенная команда следователей и экспертов-криминалистов из подмосковного управления СК и специалистов ГУУР МВД занялась пересмотром старых нераскрытых дел об убийствах девушек. Внимательное изучение материалов позволило выявить характерный почерк серийного убийцы. Проведенная экспертиза вещественных улик дала неожиданный результат — обнаружились биологические следы, указывающие на причастность к преступлениям ранее судимого мужчины из Новосибирской области. Именно туда он уехал после расправы над своей последней жертвой — женщиной-иностранкой. Благодаря полученным доказательствам следствие возобновили, что в итоге привело к поимке подозреваемого.
В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания, детально описав совершённые преступления с летальным исходом. Правоохранительные органы проводят проверку возможной связи фигуранта с подобными нераскрытыми делами в столичном регионе и других областях России.