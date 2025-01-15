Следователи поймали маньяка, убившего четырех девушек в Подмосковье

Следственные органы установили личность подозреваемого в громких преступлениях начала 2000-х годов. Им оказался 50-летний мужчина из Новосибирской области, его задержали и предъявили обвинение в убийстве четырех девушек, совершенных в период его обучения в столичном регионе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области .

Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Московской области ведет уголовное производство по статье 105 УК РФ. По версии правоохранителей, в 2002 году обвиняемый, будучи студентом одного из учебных заведений Подмосковья, совершил серию тяжких преступлений против девушек, включающих изнасилования с последующим убийством жертв.

В центральном парке Пушкина маньяк за один день совершил два жестоких нападения. Серия его преступлений включала также убийство перуанской студентки МГИК возле общежития в Химках. В Подольске жертвой преступника стала девушка, готовившаяся к поступлению в колледж — ее тело обнаружили в местном лесопарке. Преступник действовал по отработанной схеме: выслеживал жертв в ночное время, обездвиживал их, подвергал сексуальному насилию и затем лишал жизни.

Годами эти жестокие преступления оставались загадкой для правоохранительных органов. Прорыв произошел в середине 2024 года, когда объединенная команда следователей и экспертов-криминалистов из подмосковного управления СК и специалистов ГУУР МВД занялась пересмотром старых нераскрытых дел об убийствах девушек. Внимательное изучение материалов позволило выявить характерный почерк серийного убийцы. Проведенная экспертиза вещественных улик дала неожиданный результат — обнаружились биологические следы, указывающие на причастность к преступлениям ранее судимого мужчины из Новосибирской области. Именно туда он уехал после расправы над своей последней жертвой — женщиной-иностранкой. Благодаря полученным доказательствам следствие возобновили, что в итоге привело к поимке подозреваемого.

В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания, детально описав совершённые преступления с летальным исходом. Правоохранительные органы проводят проверку возможной связи фигуранта с подобными нераскрытыми делами в столичном регионе и других областях России.