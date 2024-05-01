В Балашихе возбудили дело после того, как подросток сбил ребенка и маму

В Балашихе возбудили уголовное дело после того, как подросток на авто наехал на пятилетнего мальчика и его маму. Следствие устанавливает обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Подросток купил на одном из сайтов машину модели Ваз «2109» и решил поехать в сторону ближайшего торгового центра. Там он захотел оттачивать навыки вождения.

Юноша не справился с управлением и наехал на ребенка и его маму, после чего врезался в стену здания. Сейчас мальчик находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Врачи определяют степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Жизни и здоровью матери ребенка ничего не угрожает.