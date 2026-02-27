сегодня в 13:19

Сладкая жизнь закончилась: под Владимиром закрыли нелегальный шоколадный цех

Сотрудники подразделения экономической безопасности и антикоррупционной деятельности УМВД по Владимирской области выявили нелегальный цех по изготовлению шоколадных изделий. Производство было организовано на территории взятого в аренду ангара, расположенного в Петушинском районе, сообщили в МВД России .

Объемы изъятого составили порядка 10 тонн готовой продукции и исходного сырья, а также примерно полмиллиона этикеток, имитирующих известные товарные знаки. На объекте работали иностранные граждане, чья деятельность осуществлялась с нарушениями миграционного законодательства РФ.

В отношении четырех задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Подозрения варьируются в зависимости от степени участия: это незаконное использование чужих средств индивидуализации продукции, а также организация каналов нелегальной миграции.

Согласно оперативной информации, произведенный контрафакт злоумышленники реализовывали на территории различных российских регионов. Для сбыта активно использовались популярные маркетплейсы, онлайн-доски объявлений и площадки в социальных сетях.

В операции по задержанию были задействованы и оказали содействие оперативники УФСБ России по Владимирской области, а также военнослужащие Росгвардии.

