Sky: двоим мужчинам порезали лица на Вестминстерском мосту в Лондоне

Троих людей госпитализировали после потасовки с использованием холодного оружия на Вестминстерском мосту в центре Лондона. Один мужчина находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление телеканала Sky News.

Инцидент произошел 24 ноября примерно в 13:43 по московскому времени. Сотрудники правоохранительных органов провели задержание четверых мужчин. У двоих из них были раны на лице.

Произошедшее в Лондоне — не терроризм. Однако движение по мосту до сих пор не открыли.

В 2017 году произошли два теракта в центре Лондона.