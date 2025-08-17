Скульптура в Саратове рухнула на ребенка на глазах у родителей

В Саратове деревянный «Кот ученый» убил годовалую девочку
Происшествия

В саратовском парке имени Горького произошла страшная трагедия. Массивная деревянная статуя «Кот ученый» внезапно обрушилась на полуторагодовалую девочку, находившуюся рядом с родителями, сообщают СМИ.

Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось — малышка скончалась на месте происшествия.

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента.

Предварительно, причиной трагедии могло стать ненадежное крепление скульптуры или нарушение правил ее установки.