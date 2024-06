Скончался гитарист коллективов «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Смерть Дюжикова подтвердил автор песен группы «Цветы» Стас Намин. Он утвердительно ответил на вопрос, соответствует ли информация в СМИ о смерти гитариста действительности.

Сергей Дюжиков работал с Игорем Крутым у Валентины Толкуновой, записал альбом с Владимиром Пресняковым, участвовал в ВИА «Магистраль» Юрия Антонова.

В 1999 году на международном фестивале в Нашвилле Дюжиков и Joel Ray & Eagle Pass получили приз как наиболее обещающая группа. В 2000 году музыкант играл в бродвейском мюзикле It Ain’t Nothing but The Blues, что переводится. как «Все это лишь только блюз».