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В Подольске более 500 спортсменов принимают участие в соревнованиях МЧС

В Подольске соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Центрального федерального округа по пожарно-спасательному спорту стартовали 1 июля на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра ФПС. В них участвуют более 500 спортсменов из разных регионов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На торжественном открытии выступили заместитель Министра по делам гражданской обороны, начальник Главного управления МЧС по Московской области, руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области, а также представители Всероссийского добровольного пожарного общества и Федерации пожарно-спасательного спорта.

После официальных приветственных речей состоялся парад команд под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС по Московской области.

Среди участников особое внимание заслуживает сборная команда Московской области, которая является 26-кратным чемпионом России. В ее составе выступают опытные спортсмены, имеющие звания призёров национальных и международных соревнований.

В течение четырех дней спортсмены из восемнадцати команд будут состязаться в пяти спортивных дисциплинах. В том числе штурмовка лестницы, боевое развертывание, пожарная эстафета, двоеборье, 100-метровая полоса с препятствиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.