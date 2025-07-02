День семьи, любви и верности пройдет в парке «200 лет Егорьевску» 8 июля

Егорьевск готовится встретить День семьи, любви и верности, который в нашей стране отмечается 8 июля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день в 11.00 начнется праздничное мероприятие в парке «200 лет Егорьевску». Гостей ждет выставка репродукций картин Игоря Грабаря «Просторы моей Родины», фотозоны, анимационные и концертные программы для детей и серия других развлекательных мероприятий.

Объединиться в общем, семейном деле можно будет на арт-поляне «Мы семья». Атмосферу креатива дополнят музыкальные коллективы округа, а аниматоры учреждений культуры предложат самым маленьким принять участие в весёлых играх и конкурсах.

Посетит праздник и психолог центра «Маяк», который проведет беседу на тему «Сохранение семейных ценностей». Родителей приглашают обсудить важные аспекты семейных отношений и традиций, высказать свое мнение и задать вопросы специалисту.

К главному семейному празднику в Егорьевске подготовили и другие мероприятия. 6 июля в 15:00 в Серафимовском храме выступит хор Александро-Невского храма, по завершении концерта участников ждут мастер-классы и угощения. 6+

5 июля в 12:00 в парке «200 лет Егорьевску» пройдет фестиваль «Семейный круг», который каждый год объединяет творческие коллективы, учреждения культуры и егорьевских мастеров в большое семейное событие.

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