Памятник Пушкину на площади Искусств будет отреставрирован до конца 2025 года

Заместитель директора по капитальному ремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова рассказала, что Памятник Александру Пушкину на площади Искусств скульптора Михаила Аникушина и архитектора Василия Петрова будут реставрировать, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«После технического обследования памятника будет определен план работ. Однако уже можно сказать, что работы будут производиться как на скульптуре, так и на постаменте», — заявила Иванова.

На данный момент по запросу музея собирается и готовится проектная документация для начала работ. Также специалисты будут подготавливать необходимые документы для реставрации еще двух объектов.

Для Цусимский обелиска в Никольском сад, посвященному морякам эскадренного броненосца «Император Александр III», погибшим в 1905 году во время сражения, расчистят скульптуру от комплексных загрязнений, восполнят осколки и трещины, восстановят шовные заполнения и защитную патину в местах утрат, зашлифуют гранит. Отмостку расчистят от загрязнений, смещенные плиты вернут на проектное положение и подготовят основание.

Бронзовому бюсту Н. К. Крупской укрепят постамент, а реставраторы очистят бюст от пыльно-сажистых загрязнений, укрепят естественную патину и произведут восковку поверхности. Согласно контракту между музеем и реставрационными компаниями, работы должны завершиться до конца 2025 года.