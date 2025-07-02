Захарова попросила россиян хорошо подумать перед поездкой в Азербайджан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга обратилась к россиянам с просьбой учитывать возникшую напряженность между Москвой и Баку при планировании путешествия в Азербайджан, сообщает РБК .

Захарова во время брифинга сообщила, что всем россиянам, которые сейчас находятся в Азербайджане или собираются туда поехать, следует внимательно следить за ситуацией в стране.

«Тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают, в том числе и азербайджанские телевизионные каналы, и сообщают информационные агентства этой страны. <…> Нужно тщательно учитывать текущую обстановку», — отметила Захарова.

На данный момент в МИД поступило 11 заявлений от семей и друзей российских граждан, задержанных азербайджанскими властями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не представляла и не представляет угрозы для Баку. Зачем Азербайджан идет на обострение отношений с Россией и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.