Скончался Герой РФ, моряк-подводник Владимир Терехов

Ушел из жизни Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов, он посвятил себя служению Родине в Военно-морском флоте, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Талантливый командир, он нес службу на боевых кораблях в дальних походах, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по обслуживанию морской техники», — отметил в своем соболезновании родным моряка губернатор города Александр Беглов.

Терехов родился 30 августа 1946 года в Днепропетровске. На флоте он служил с 1964 года. Кроме звания Героя РФ, у него есть медали и орден «За военные заслуги».

Был в запасе с августа 2000 года. Также работал инженером в ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт „Электроприбор“».