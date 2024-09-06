Скончался экс-главред «Коммерсанта» Павел Черников

О смерти бывшего главного редактора «Коммерсанта» Павла Черникова его коллеги узнали 6 сентября и выразили соболезнования родным и близким покойного.

Черников впервые начал работать в «Коммерсанте» еще в 1999 году. Тогда он занял пост редактора Информцентра, но вскоре стал одним из незаменимых авторов, который отличался своим стилем, остротой шуток, составлял рейтинги, делал обзоры, подготавливал справочники и тесты.

Спустя четыре года — в 2003 году — Черников стал ответственным секретарем журнала «Коммерсант Власть», а в 2006 году занял пост главного редактора. В этой должности он работал до 2011 года.

После увольнения из редакции Черников занялся цифровыми проектами в Digital October, VRTech и других компаниях.

Что стало причиной смерти Павла Черникова, не уточняется. Информации о дате и месте похорон пока нет.