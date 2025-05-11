Скончалась журналист-расследователь The Bell* Ирина Панкратова

Бывшая сотрудница РБК и «Делового Петербурга», лауреатка премии «Редколлегии» и специальный корреспондент The Bell* Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет, пишет РБК .

Печальную новость сообщила основательница издания The Bell* Елизавета Осетинская**.

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием», — написала Осетинская в Facebook***.

В 2008 году Панкратова закончила факультет журналистики СПбГУ. За свою карьеру она успела поработать в разных редакциях, прежде чем присоединилась к The Bell* в 2019 году в качестве ведущего журналиста-расследователя.

Панкратова получила главную журналистскую премию Петербурга «Золотое перо» и неоднократно становилась лауреатом премии «Редколлегия» с 2019 года.

Осетинская** выразила соболезнования родным, близким, а также коллегам покойной журналистки.

* Внесено Минюстом в реестр иноагентов;

** Признана иноагентом в РФ;

*** Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.