«Сколько стоит девочка?»: невинное семейное видео привлекло сотни киднепперов

Блогерша по имени Луиза (luiroderer) поделилась в соцсетях, как одним обычным семейным видео привлекла всех киднепперов мира.

Девушка поделилась в Сети роликом из детства, где мама попросила ее показать шкаф на продажу. Он собрал почти 1,6 млн просмотров. В том числе видео активно смотрели в Мексике, США и Индонезии. Как только пост разлетелся по интернету, Луизе стали поступать предложения о покупке ребенка, попавшего в кадр.

«Сколько стоит эта девочка?» — спрашивали у нее.

Сначала Луиза решила, что пользователи просто так шутят. Она стала наблюдать, что будет дальше. С течением времени в комментариях под постом люди стали обмениваться каналами в мессенджерах и ссылками в даркнете, по которым можно наткнуться на объявления о продаже детей.

Оказалось, что видео заинтересовало киднепперов. Они не поняли, что девочка в кадре — маленькая Луиза. А мамин голос за кадром восприняли как голос человека, занимающегося продажей детей. Они решили, что ребенок сейчас продается и активно стали узнавать цену.

Луиза призналась, что никогда в жизни не подумала бы, что будет фигурировать в теме торговли людьми. Она находится в смятении и хочет заблокировать то самое видео. Девушка призвала всех пользователей несколько раз подумать перед тем, как выкладывать фото и видео своих детей в Сеть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.