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Склад загорелся в Красноярском крае на 1,5 тыс «квадратов»

Кровля склада загорелась в селе Атаманово в Красноярском крае на площади 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили в краевом ГУ МЧС .

«Сегодня в 6.15 (2.15 по Москве) в селе Атаманово произошло возгорание кровли на складе, огонь охватил площадь 1500 кв. метров», — сказано в сообщении.

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