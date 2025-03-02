Склад пластиковой продукции в Подмосковье горит на площади 3,3 тыс кв м

В подмосковной деревне Большое Буньково произошел пожар в хранилище пластиковой продукции, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 3,3 тыс. кв. м.

На месте ЧП работают 45 человек и 10 единиц техники. Силы и средства на месте пожара наращиваются.

Ранее трехлетний ребенок погиб при возгорании в квартире в поселке Горбатовка Нижегородской области. Он умер в машине скорой помощи.