Скинувшего девочку с балкона в Ижевске молодого человека травили в школе

Родственники 25-летнего ижевчанина, который сбросил с 17 этажа здания малолетнюю девочку, признаются, что они в шоке от произошедшего. Близкие не понимают, что могло толкнуть их родственника на такой поступок, пишет kp.ru .

По словам двоюродной сестры мужчины, в семье он всегда был безобидным. Родные не могут объяснить, как и почему именно эта девочка оказалась с ним.

Их также удивляет тот факт, что в час пик на оживленной улице никто не заметил, как незнакомый мужчина уводит ребенка и даже не попытался ему помешать, несмотря на то, что школьница кричала.

Одноклассники погибшего рассказывают, что он всегда был не такой, как все — замкнутый, странный, «сам себе на уме». У него не было друзей в школе, и одноклассники нередко дразнили его за эту странность. Иногда Алексей резко «вскипал», мог грубо ответить обидчикам, но никогда не применял физическое насилие.

В результате падения с большой высоты несовершеннолетняя погибла, получив несовместимые с жизнью травмы. После этого ижевчанин свел счеты с жизнью.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщали в пресс-службе следственного управления Следкома по Удмуртии.