СК: задержаны подростки, избившие ребенка за внешний вид в школе Новой Москвы

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание двух подростков, которых подозревают в избиении несовершеннолетнего в школе на улице Радужной в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 21 апреля. Двое молодых людей, находясь в школе на улице Радужной в Новой Москве, напали на ученика 2010 года рождения и применили по отношению к нему насилие.

Подозреваемые — подростки 2009 года рождения. Правоохранители опрашивают свидетелей. Открыто уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

По данным Baza, у пострадавшего перелом челюсти. После избиения у него произошел эпилептический припадок. В результате молодой человек оказался в реанимации.

Одноклассники пострадавшего отмечают, что напавшие многократно били молодого человека за внешний вид. Подозреваемым не нравилось, что он одевается как неформал.