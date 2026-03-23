СК возбудил дело после обрушения дома в Соликамске

сегодня в 17:20

Возбуждено уголовное дело: в Соликамске обрушился дом 1954 года постройки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения перекрытия в жилом доме на улице Розы Землячки в Соликамске. Пострадавших нет, сообщает properm.ru .

Дело расследуют по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. Обрушение произошло 21 марта 2026 года в двухэтажном доме № 14 по улице Розы Землячки: в квартире № 12 рухнули деревянные потолочные перекрытия.

Никто из жильцов не пострадал. Следователь осмотрел место происшествия, назначаются судебные экспертизы. В ведомстве заявили, что будут приняты меры для восстановления прав жителей.

Прокуратура Соликамска начала проверку и даст оценку действиям ответственных за содержание дома. Ход расследования поставлен на контроль.

По данным открытых источников, дом обслуживает ООО «ЖилСтройКомфорт». Согласно ФГИС «Проверки», компанию регулярно инспектируют из-за состояния жилфонда. Ранее дом находился под управлением МУП «ЖПЭТ № 2», ликвидированного в 2022 году. Здание введено в эксплуатацию в 1954 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.