СК возбудил дело после издевательств над ребенком в школе Казани

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело после жалоб на издевательства над 12-летним учеником школы № 97 в Казани. Ребенок с расстройством аутистического спектра не посещает занятия с середины марта, сообщает «Челны Live» .

Дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом. Фигурантом проходит неустановленное лицо из числа должностных лиц МБОУ «Школа №97» Казани.

Согласно постановлению о возбуждении дела, события происходили с 26 февраля по 19 марта 2026 года. В документе указано, что сотрудник школы, «унижая человеческое достоинство» ребенка, «ущипнуло и оскорбляло» его, причинив физическую боль и психические страдания.

Мать мальчика ранее сообщила в соцсетях, что сын подвергался психологическому и физическому насилию со стороны сотрудников ресурсного класса. Заподозрив происходящее, женщина спрятала в одежде ребенка диктофон. На записях, переданных следствию, слышны крики, оскорбления и плач.

После случившегося школьник получил тяжелую психологическую травму и с середины марта не посещает занятия. Редакция направила запрос в образовательное учреждение, однако на момент публикации ответа не поступило.

