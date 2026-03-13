СК возбудил дело из-за синей краски на памятнике Жукову в Калужской области

В Калужской области семья во время вечеринки с распылением краски испачкала постамент памятника Георгию Жукову. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает RT .

Все произошло во время праздника, посвященного полу ребенка. Родители дали сыновьям баллончики с синей краской, и дети распылили ее. Часть краски из-за ветра попала на постамент памятника Жукову.

На допросе супруги заявили, что не имели злого умысла. В баллончике находилась пищевая краска, которая смывается водой. Сам памятник не поврежден.

В Музее Георгия Жукова произошедшее назвали осквернением. Однако, по данным Telegram-канала RT, в настоящее время претензий к семье у музея нет. Собеседник издания отметил, что семья характеризуется положительно и сожалеет о случившемся.

Следственное управление СК по Калужской области возбудило уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.