сегодня в 02:32

СК: устроивший взрыв в Москве мог умереть на месте происшествия

Злоумышленник, причастный к взрыву автомобиля полицейских у Савеловского вокзала в Москве, по предварительной информации, скончался на месте происшествия, сообщает РИА Новости .

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — сообщили в СК РФ.

К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

В результате происшествия один сотрудник ГАИ, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

