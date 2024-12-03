СК: следователи предъявили обвинение отцу умерших детей в Красноярском крае

Продолжается расследование уголовного дела о смерти несовершеннолетних в Назаровском районе Красноярского края. Предъявили обвинение 34-летнему отцу умерших детей по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России — «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что четверо детей умерли из-за отравления инсектицидами системного действия.

Во время допроса мужчина признал вину. Следствие продолжается.

Ранее семья, состоящая из мужчины, женщины и четверых детей поужинала пельменями с курицей на ужин. Утром все члены семьи отравились. Выяснилось, что накануне отравления отец обрабатывал дом средством от инсектицидов.