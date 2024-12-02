Установлена причина гибели четверых отравившихся детей под Красноярском

Установлена причина гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края, которые вместе с семьей поужинали пельменями и курицей, а наутро оказались в больнице с признаками отравления, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Расследование уголовного дела продолжается. В рамках него была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установили, что дети скончались в результате острого отравления инсектицидами.

В ходе следствия были собраны необходимые доказательства для установления точной причины гибели детей. Трагедия произошла в результате попадания компонентов инсектицидного средства в их организм.

Также было установлено, что накануне отравления глава семьи проводил обработку дома от насекомых инсектицидным аэрозолем. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям мужчины.

В поселке Красная Сопка Красноярского края 20 сентября семья из шестерых человек поужинала пельменями и курицей, а наутро оказалась в больнице в связи с отравлением. В результате четверо детей погибли.

Изначально предполагалось, что в трагедии виновата еда. Затем выяснилось, что на посуде отравившейся семьи обнаружили средство от насекомых. Отмечается, что семья могла отравиться при использовании дихлофоса «Варан».