СК расследует гибель женщины и двух детей в Калининске

В Калининске Саратовской области женщина и двое детей умерли после предполагаемого пищевого отравления. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает «Царьград» .

Следственный комитет расследует гибель 50-летнеи женщины и двух детей 8 и 10 лет в Калининске Саратовскои области. По предварительным данным, причиной стало пищевое отравление.

В больницу доставили четырех членов одной семьи: женщину и троих несовершеннолетних. Медики не смогли спасти женщину и двух детей. Еще один ребенок остается под наблюдением врачей.

Перед госпитализацией пострадавшие употребляли колбасу, сообщает канал «112». Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.