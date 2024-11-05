СК раскрыл причину задержания высокопоставленного чиновника Минтранса

сегодня в 18:45

Замгендира УВО Минтранса Борисов проходит по делу о даче взятки

Заместитель гендиректора УВО Минтранса России Алексей Борисов был задержан в Тульской области в рамках уголовного дела о даче взятки. Высокопоставленный чиновник проходит по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбудили по материалам ФСБ. Следствие считает, что с 2014 по 2021 год Борисов, будучи тогда начальником и замначальника казенных учреждений, через посредника получил взятки от «фактического руководителя» ООО «С-ДСУ 111».

Правоохранители задержали замгендиректора УВО Минтранса, а также предполагаемых посредника и взяткодателя. Им предъявили обвинения.

Суд заключил всех троих фигурантов под стражу по ходатайству следователя.