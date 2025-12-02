СК проводит проверку после массового ДТП в Нижегородской области

СК начал проверку в Арзамасском районе после ДТП с двумя автобусами, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером 2 декабря в Нижегородской области произошла массовая авария с участием двух автобусов. Последствия ДТП, в котором пострадали минимум 14 человек, в том числе ребенок, попали на видео.

Предварительно известно, что на трассе М-12 столкнулись два автобуса с общим числом пассажиров более 100 человек, два грузовика и две легковушки. На месте происшествия работает Госавтоинспекция, которая перекрыла движение и разбирается в обстоятельствах случившегося.

