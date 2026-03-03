СК проверяет врачей: в больнице Канска умер 1,5-годовалый мальчик

В канской больнице умер полуторагодовалый ребенок после госпитализации с подозрением на кровотечение и аппендицит. Мать считает, что помощь ему оказали несвоевременно, сообщает prmira.ru .

Анонимный врач канской больницы заявил, что 18 января ребенка доставили с рвотой кровью и сильными болями в животе. По его словам, экстренные обследования и подготовка к операции проведены не были, а мальчик умер утром от потери крови и перитонита.

Мать ребенка Светлана рассказала, что 17 января сына сначала доставили в инфекционную больницу, где поставили диагноз «ротавирус» и отпустили домой. После ухудшения состояния мальчика госпитализировали. Женщина утверждает, что помощь оказывали медленно, а операцию в итоге не провели. Ночью врачи запрашивали санитарный вертолет в Красноярск, но вылет отменили из-за погоды. Утром 18 февраля ребенок скончался.

Светлана сообщила, что статус потерпевшей получила спустя месяц после личного приема у главы регионального СК Алексея Еремина. Ее возмутили вопросы следователя к экспертам о возможном алкогольном опьянении, следах самообороны и избиении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу. В больнице и Минздраве края заявили о содействии следствию и отказались от комментариев. Региональный СК ситуацию также не комментирует.

