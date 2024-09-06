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СК проверяет рабочих в Домодедове, которые регулярно пристают к женщинам

В Сети распространилась информация, что на территории ЖК «Прибрежный Парк» в городе Домодедове Московской области нетрезвые рабочие регулярно пристают к жительницам. Следственный комитет начал процессуальную проверку, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что нетрезвые рабочие неславянской внешности регулярно пристают к женщинам на улице Новая. По факту случившегося уже организована процессуальная проверка, которая находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев должен будет доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки Бастрыкину.

Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки и в рамках действующего в России закона.