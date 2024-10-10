СК: пожар в «доме-корабле» в Москве произошел из-за неисправной электропроводки

По предварительной информации, пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве произошел из-за неисправной электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

Из-за возгорания погибли мужчина и женщина. Проводится доследственная проверка.

Сотрудники СК продолжают собирать информацию на месте происшествия. В ближайшее время организуют несколько экспертиз, по итогам которых станет точно известно, почему произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что двое умерших при пожаре в «доме-корабле» — маломобильные пенсионеры. С ними была сиделка, но она, предположительно, выбежала из квартиры во время пожара.