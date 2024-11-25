СК: после возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку
Следователи начали проверку после возгорания самолета авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи, сообщается в Telegram-канале Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
«Следователями устанавливаются обстоятельства возгорания при посадки самолета с российскими гражданами», — говорится в сообщении.
Как уточняется в Telegram-канале Росавицации, все пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет
Авиакомпания «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса.
Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек.
Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.