СК: после возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку

Следователи начали проверку после возгорания самолета авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи, сообщается в Telegram-канале Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

«Следователями устанавливаются обстоятельства возгорания при посадки самолета с российскими гражданами», — говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале Росавицации, все пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет

Авиакомпания «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.